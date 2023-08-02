Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Московский урбанистический форум (МУФ) стартовал в столице, он станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных российских городов. Посетителям будет представлена деловая программа, а также культурные и спортивные мероприятия. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Поэтапно, вплоть до 10 сентября, в столице будут работать сразу четыре большие площадки", – отметил он.

Так, на территории "Лужников" москвичам и гостям столицы продемонстрируют достижения в сфере цифровых технологий, городского хозяйства, благоустройства, промышленности и других сфер. В том числе для посетителей будет доступна площадка "Мой район", на которой представлены инфраструктурные проекты столицы последних лет. Всего будет открыто более 30 площадок, подчеркнул Собянин.

В Гостином Дворе гражданам расскажут о развитии социальной сферы Москвы, будут подняты темы здравоохранения, социальной поддержки и образования в городе, добавил мэр.

На этой площадке, по словам Собянина, посетители форума могут ненадолго поменять профессию и стать врачом, научиться пользоваться современным медицинским оборудованием и посетить офис профессий.

"Малышей ждет "Город детства" – необычное игровое пространство с интерактивными проекциями", – написал градоначальник.

В концертном зале "Зарядье" 4 августа откроют экспозицию под названием "Город для каждого", на ней представят инсталляции, посвященные 10 крупным проектам столицы и изменениям, которые в скором времени ожидают город, отметил Собянин.

Он добавил, что там же пройдет деловая программа форума "Москва 2030. Город, устремленный в будущее", фестивальная программа "Город. Люди. Будущее" и другие мероприятия.



По его словам, в Манеже в середине августа откроется выставка о настоящем и будущем транспортной системы столицы, на которой посетителям расскажут, какие новые станции появятся в скором времени в Москве, как будет обновляться подвижной состав и как изменятся городские вокзалы.



"Вход на площадки Московского урбанистического форума свободный, на некоторые мероприятия нужна регистрация", – напомнил Собянин.

Ранее сообщалось, что конгресс Urban Health пройдет в рамках МУФ 2 и 3 августа на площадке в Гостином Дворе. В деловую программу войдут такие тематические направления, как: "Инфраструктура и строительство", "Здоровье и ЗОЖ", "Экология", "Активное долголетие" и другие.

За два дня на площадке выступят более 150 экспертов в области здоровья и медицины. Гостям расскажут о трансформации столичной медицины, "зеленом" девелопменте, здоровой транспортной инфраструктуре, а также о том, как оставаться активным после 50 лет.



Жителям столицы рассказали о том, как стартовал Московский урбанистический форум