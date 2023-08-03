Новую модель "Москвича" представят гостям Московского урбанфорума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Седан "Москвич 6" представят гостям Московского урбанистического форума (МУФ) на выставке "Станция Манеж". Его планируют выпустить в продажу в текущем году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на стенде автомобильного завода также будут показаны кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е", производящиеся на предприятии. Гости форума смогут посидеть в их салонах. По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, посетители смогут оценить достоинства автомобилей и увидеть будущее российского автомобилестроения.

"Выставка "Станция Манеж", которую мы проводим в рамках Московского урбанистического форума – это отличная возможность рассказать жителям и гостям города о наших крупнейших транспортных проектах. Благодаря решению Сергея Собянина о перезапуске производства на заводе "Москвич" сегодня в столице выпускают качественные, надежные, безопасные и комфортные автомобили", – подчеркнул он.

Московский урбанистический форум открылся 1 августа, он продлится до 10 сентября. Всего работают четыре площадки: в Гостином Дворе, "Лужниках", парке "Зарядье" и в Центральном выставочном зале "Манеж". На форуме обсуждаются проблемы и перспективы развития крупных городов.

Ранее организаторы рассказали, что в рамках МУФ посетителей "Манежа" ждут рассказы о самых крупных транспортных проектах последних десяти лет, в частности о МЦД, МЦК, БКЛ, речном транспорте, поездах "Москва", "Иволга". Их можно будет осмотреть в депо перед входом в зал.

Также конгресс Urban Health проходит в рамках форума 2 и 3 августа на площадке в Гостином Дворе. Гости узнают о трансформации столичной медицины, "зеленом" девелопменте, здоровой транспортной инфраструктуре, а также о том, как оставаться активным после 50 лет.

Московский урбанистический форум развернулся на четырех площадках Москвы