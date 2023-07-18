Организаторы рассказали о самых интересных занятиях на площадках Московского урбанфорума

Фото: mosurbanforum.ru

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. В этом году он развернется на четырех площадках: в олимпийском комплексе "Лужники", "Зарядье", Гостином дворе и Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторы рассказали, что приготовили для гостей фестиваля.

"Лужники"

Олимпийский комплекс "Лужники" во время мероприятия станет пространством культуры и спорта под открытым небом, "городом в городе". Все желающие смогут покататься на сапах, заняться йогой в гамаках, вейкбордингом, картингом, серфингом при помощи "Волны" – объекта, который позволяет тренироваться в городе как новичкам, так и профессионалам.

Также для участников подготовят модные показы, локальные маркеты, площадку для молодоженов, декорации киногорода киноконцерна "Мосфильм", гости смогут почувствовать себя героями новых версий легендарных фильмов о столице. Их также ждут гастрофестиваль, концерты звезд и уличных музыкантов, две зоны настольных игр, цирковой дивертисмент "Улочки Московские", номера в котором будут переплетаться с известными песнями, отражать жизнь москвичей самых разных профессий и в разные эпохи. Помимо этого, организаторы проведут чемпионат по рыбной ловле.

Аудиовизуальную экспозицию и шоу "Почувствуй свой город", посвященные развитию столицы за последние 12 лет, покажут в футуристическом павильоне "Куб". В павильоне "Цифровые технологии Москвы" можно будет виртуально прогуляться по городу и узнать, как в городском хозяйстве, культуре, образовании и иных сферах используют современные технологии. В интерактивном тоннеле посетители познакомятся со световыми решениями, использующимися в оформлении пространств Москвы. Часть локаций будут посвящены благоустройству набережных, парков и новых станций метро.

"Зарядье"

В "Зарядье" Moscow Urban Fest объединит несколько сотен образовательных, спортивных и культурных событий. Так, в рамках образовательной программы проведут лекции, мастер-классы и дискуссии по темам "Здоровье и экология", "Культура и наследие", "Образование и медиа", "Эмоции, пространство, городские сообщества", "Технологии и бизнес".

Любителей спорта приглашают на экскурсионный забег вокруг парка, который организует фонд "Больше, чем можешь". Утренние тренировки по йоге и фитнесу будут проходить на парящем мосту и под "стеклянной корой" зала "Зарядье". Проводить их будут российские спортсмены и спортивные блогеры.

В рамках "Ночи кино" состоится киноконцерт к 90-летию со дня рождения режиссера Марка Захарова "Необыкновенное чудо". Его организует столичный департамент культуры. В "Северном тоннеле" подготовят фотовыставку об уличной культуре, лаундж-зону, пройдут мастер-классы по брейк-дансу и диджеингу, танцевальные тренировки от участников и хореографов популярных телевизионных проектов, интеллектуальные командные игры от проекта "Квиз, плиз!".

Юных посетителей мероприятия ждут детские образовательные мастер-классы. Всего состоится больше 70 мероприятий для детей и подростков.

Гостиный двор

Гости Гостиного двора совершат путешествие во времени и увидят, как в медицине соединяется прошлое в образе Гиппократа и будущее в виде искусственного интеллекта. Еще поучаствуют в проекционном шоу, где главную роль играет человек, почувствуют себя в роли настоящих врачей, проводящих манипуляции с помощью современного медицинского оборудования.

Помимо этого, посетителям расскажут, как оставаться социально активным в любом возрасте и сохранить достойное качество жизни. Также гостей ждут Музей вредных привычек, капсула профессий и офис управления карьерой. На площадке пройдут открытые концерты и лекции, детям подойдет игровое пространство с интерактивными проекциями.

Еще в Гостином дворе пройдет конгресс Urban Health. Его спикеры расскажут, как здоровая городская среда продлевает жизнь москвичей, меняет ее качество, какие есть проекты в этом направлении. В числе экспертов заявлены врачи, архитекторы, представители власти, предприниматели и сами горожане.

Центральный выставочный зал "Манеж"

Посетителей "Манежа" ждут рассказы о самых крупных транспортных проектах последних десяти лет, в частности о МЦД, МЦК, БКЛ, речном транспорте, поездах "Москва", "Иволга". Их можно будет осмотреть в депо перед входом в зал.

Экспозиция рассчитана на взрослых и детей. Для ребят будет работать большой фуд-корт, зона для фотографирования, анимация, семейный досуговый центр. Гости смогут побывать на экскурсии внутри тоннеля строящейся линии МЦД-5, прокатиться на прототипах новых вагонов метро, увидеть самую большую голограмму, попробовать себя в качестве машиниста состава подземного поезда.

Ранее сообщалось, что экскаватор-шоу в рамках Московского урбанистического форума пройдет в "Лужниках". Машинист многофункционального экскаватора-погрузчика откроет стеклянную бутылку газированной воды, разольет ее по стаканам, разрежет яблоко ножом и не только.

До этого стало известно, что в "Манеже" посетители Мосурбанфорума смогут ощутить на себе возрастные изменения. Подобный опыт поможет стать внимательнее к близким и лучше их понять.

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