ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним россиянам безалкогольных тонизирующих напитков. К настоящему времени ограничения на продажу энергетиков детям приняли в 65 субъектах РФ, следует из базы ГД.

Ограничения начали вводить в 2009 году. Проект предполагает их распространение на федеральном уровне. Ожидается, что при появлении сомнений в совершеннолетии покупателя продавец может потребовать у него документ. Законопроект предусматривает четкое определение безалкогольных тонизирующих напитков и их состава. Также предлагается ограничить до 50 миллилитров объемы тары.

В свою очередь, председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что введение таких мер просили родители и учителя.

"Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний", – отметил он в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Володин, законопроект призван защитить детей от пагубных привычек. Закон может ступить в силу с 1 сентября этого года.

Ранее комитет ГД по экономической политике одобрил законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. В пояснительной записке указано, что в адрес нижней палаты парламента по этому поводу поступает много обращений от общественных организаций.

