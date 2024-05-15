Депутат ГД Нилов: шансы принятия закона о запрете продажи детям энергетиков велики

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Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов высоко оценил вероятность принятия законопроекта, который запретит продажу энергетиков несовершеннолетним. В беседе с RT он подчеркнул, что работа над этим документом ведется достаточно давно.

По словам парламентария, данная инициатива была межфракционной. Он рассказал, что текст закона перерабатывался. Это послужило причиной переноса срока его внесения в Госдуму. Нилов уточнил, что документ все же был вынесен на рассмотрение правительственной комиссии, которая изучила его 13 мая.

Парламентарий также выразил благодарность спикеру ГД Вячеславу Володину, который публично поддержал этот закон. По мнению Нилова, это обстоятельство свидетельствует о высоких шансах принятия законопроекта.

Депутат поделился и своим мнением по данному поводу, назвав энергетики "дрянью". Он призвал к информированию россиян об опасности, которую эти напитки несут для здоровья.

"Если мы говорим про демографию, про здоровье, про народосбережение, то вот эту дрянь надо запретить продавать, рекламировать и всех информировать (о вреде здоровью. – Прим. ред.). И все законопроекты межфракционные уже в Государственной думе. Поэтому лед, слава богу, тронулся. Надеюсь, что в ближайшее время будет этот запрет введен", – подчеркнул парламентарий.

Ранее Володин рассказал о том, что депутаты всех фракций Думы внесли данный законопроект. В соответствии с этим документом, запрет может быть введен не только на продажу напитков детям, но и на розничную торговлю ими в потребительской таре объемом более 500 миллилитров. Председатель Госдумы уточнил, что решение по этому закону должно быть принято до августа.