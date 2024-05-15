Законопроект о запрете продажи энергетиков детям внесли в Госдуму

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Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Также предлагается запретить розничную торговлю подобных напитков в потребительской таре объемом более 500 миллилитров. Как подчеркнул Володин, высокие дозы потребления таких напитков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний.

Он напомнил, что во многих регионах страны уже ограничили розничную продажу энергетиков, однако на федеральном уровне проблема до сих пор не решена.

Председатель Госдумы заявил, что решение о запрете продажи детям таких напитков необходимо принять до августа. Это позволит как можно скорее защитить здоровье детей и остановить распространение вредных привычек среди молодежи.

Согласно принятому ранее графику, весенняя сессия Госдумы завершится 4 августа, последняя неделя пленарных заседаний пройдет с 22 по 28 июля. Таким образом, решение может быть принято до конца сессии.

Согласно опросу, на который ссылается RT, по меньшей мере 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Свое мнение участники опроса аргументировали тем, что энергетики опасны для здоровья. Проитив запрета высказались всего 8%.

Еще в январе группа законодателей из разных фракций внесла в ГД инициативу, которая предлагает ограничить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Юридические лица, а также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

В 65 субъектах России уже действуют законы, которые устанавливают ограничения на розничную продажу подобных напитков, в том числе детям. Депутаты указали, что молодые люди покупают и употребляют энергетики в таком количестве, которое наносит сильный вред их здоровью и формирует зависимость. Также такие напитки способны спровоцировать обострение нервных и психических заболеваний, уверены в Госдуме.

В прошлом году думский депутат Султан Хамзаев выступил с идеей вернуться к работе по вопросу ограничения распространения энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне. Он указал, что розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков детям нужно запретить.