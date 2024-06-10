Экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Фото: Министерство обороны РФ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по украинскому опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар наносился при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей самолеты вернулись на аэродром вылета.

По словам инженера авиационной службы эскадрильи Су-34, для выполнения задач в ходе СВО специалисты осуществляют разработку и внедрение новых научных решений через научную работу.

На их основе конструкторы разрабатывают более совершенствованные решения и допмероприятия, которые позволяют увеличить эффективность использования самолетов РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ ликвидировали в зоне СВО вертолет Ми-8, который принадлежал украинским военным. Кроме того, российской армии удалось за сутки уничтожить четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 дрон.

До этого подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

