Фото: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие полка "АХМАТ-Чечня" совместно с солдатами других подразделений ВС РФ освободили от украинских войск село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить", – написал он в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что данный результат был достигнут всего за три дня благодаря слаженной и эффективной работе бойцов всех подразделений.

Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли до 300 военных в зоне ответственности группировки "Центр" ВС РФ за сутки. Так, ВСУ понесли потери в районах Карловки, Евгеновки, Новопокровского и Яснобородовки в ДНР.

До этого Владимир Путин заявил, что российские солдаты освободили 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров с начала 2024 года.