Путин: ВС РФ освободили 47 населенных пунктов и 880 кв км с начала 2024 года

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Российские солдаты освободили 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров с начала 2024 года, заявил Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Скорость – это важно. Но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Боевая работа идет. <...> Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий", – сказал глава РФ.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял об аналогичных цифрах. По его словам, группировки ВС России вытесняют противника с занимаемых позиций, причем продвигаются на всех тактических направлениях. Белоусов сообщил, что российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области.

До этого сообщалось, что в течение минувшей недели подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, а также уничтожили семь полевых складов боеприпасов украинских военнослужащих. Кроме того, подразделение "Юг" улучшило свое положение по переднему краю.

