Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО РФ за последние сутки ликвидировали в зоне СВО вертолет Ми-8, который принадлежал украинским военным. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также, по информации ведомства, российской армии удалось уничтожить четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", противокорабельную ракету "Нептун" и 71 дрон.

При этом оперативно-тактическая авиация, аппараты БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли точечный удар по месту нахождения личного состава и военной техники ВСУ в 104 районах СВО.

В Минобороны РФ уточнили, что силы Черноморского флота (ЧФ) РФ смогли за последние сутки предотвратить атаку пяти безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

По его словам, среди потерь – 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, двенадцать Bradley. Также сбито 11 самолетов и 4 вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

