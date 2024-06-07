Путин заявил, что жизнь российских военных важнее скорости выполнения задач СВО

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Скорость выполнения всех задач спецоперации на Украине действительно важна, но жизнь российских военнослужащих еще важнее, подчеркнул Владимир Путин. Об этом президент высказался во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

"Понимая всю ответственность, я исхожу из того, что предлагает генеральный штаб, министерство обороны. Скорость – это важно, но еще важнее – забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте", – подчеркнул глава государства.

Российский лидер также обратил внимание, что у Генштаба и Минобороны есть план достижения всех целей СВО. По словам Путина, военнослужащие страны действуют в соответствии с ним. Кроме того, президент выразил уверенность в том, что эти намерения удастся реализовать.

Ранее в рамках ПМЭФ глава государства заявил, что в России нет необходимости в мобилизации. Он подчеркнул, что с начала года на военную службу по контракту поступили более 160 тысяч человек. При этом, отметил Путин, ежедневно в военкоматы приходят "тысяча с лишним" добровольцев.