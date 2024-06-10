Московские мультипликаторы начали осваивать медиарынок Китая

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Мультипликаторы Москвы выходят на медиарынок Китая. Мультфильмы столичных производителей транслируются на крупнейших стриминговых сервисах и онлайн-площадках КНР. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Столичные мультипликаторы осваивают новые рынки в том числе благодаря участию в международных фестивалях, которое осуществляется при поддержке правительства Москвы.

К примеру, в июне 15 компаний представили свои проекты на конференции IABC в рамках XX Международного фестиваля мультфильмов и анимации (CICAF) в Ханчжоу. Московские мультипликаторы провели более 200 встреч с коллегами из Китая, а три компании заключили соглашения о совместном производстве и продвижении детского анимационного кино.

Данный фестиваль ежегодно объединяет более 700 представителей индустрии комиксов и анимации со всего мира: крупнейшие кинокомпании, анимационные бюро, студии анимации, продюсерские центры и прочих игроков рынка.

Участие в таких мероприятиях помогает мультипликаторам Москвы выходить на новые площадки. Так, мультфильм "Чуч-Мяуч" показывается на 20 интернет-телеканалах и крупнейших стриминговых площадках КНР. Также в Китае показывают новый сезон мультсериала "Лунтик и его друзья", продолжение классики советского кинематографа "Ну, погоди! Каникулы" и многое другое.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отметила, что продукция столичных студий уже хорошо известна в Китае.

"По итогам прошлогоднего фестиваля при поддержке Москвы проекты столичных мультипликаторов вышли на китайский рынок и завоевали любовь аудитории", – добавила она.

Московские компании представили партнерам из Китая проекты, которые находятся на разных стадиях производства. По итогам презентационной сессии одна из анимационных студий подписала договор о сотрудничестве с бутиковым агентством, занимающимся продвижением и распространением мультфильма "Шмяк. Волшебная лавка Есении" на телевидении Китая.

Еще одна столичная анимационная студия заключила соглашение с киностудией из Гонконга о совместном производстве сериала. Московская компания будет заниматься созданием анимации.

Организатором делегации стал Московский экспортный центр (МЭЦ), который создан правительством столицы для оказания городским предпринимателям финансовых и нефинансовых мер поддержки для продвижения продукции на зарубежных рынках.

Ранее директор парка "Яуза" Александр Сапронов открыл серию киносеансов под открытым небом для жителей северо-востока Москвы. Впервые показ под открытым небом в парке прошел в 2023 году и был приурочен ко Дню защиты детей.

До этого в Международный день защиты детей "Союзмультфильм" в третий раз запустил фестиваль "Теплая анимация". Всего было представлено 10 короткометражек, в том числе обладателей наград международных и национальных смотров.