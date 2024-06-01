"Союзмультфильм" запустил онлайн-фестиваль авторских мультфильмов "Теплая анимация"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, "Союзмультфильм" в третий раз запустил фестиваль "Теплая анимация". Всего представят 10 короткометражек, в том числе обладателей наград международных и национальных смотров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Гендиректор "Союзмультфильма" Борис Машковцев отметил, что авторская анимация является важнейшим направлением для киностудии, в рамках которой аниматоры пробуют свои силы в разных жанрах, экспериментируют с техниками и художественными приемами. Это, по его словам, позволяет создать уникальные произведения, которые отражают многообразие мира и происходящих в нем процессов благодаря индивидуальной авторской рефлексии.

По информации пресс-службы, 1 июня на YouTube-канале "Союзмультфильм. Авторская анимация" люди могут посмотреть ленту "Кстати о птичках" режиссера Аллы Вартанян, фильм "Омичка" режиссера Елизаветы Скворцовой, "Жираф" Натальи Мирзоян, "Плевое дело" режиссера Павла Ивашинникова и другие картины.

Машковцев подчеркнул, что подборка короткометражек третьего фестиваля направлена на разные возрастные группы, поэтому зрителям нужно обращать внимание на соответствующую маркировку. Фестиваль "Теплая анимация" продлится до 30 июня, каждую неделю в рамках смотра будут выкладывать по три ленты.

Ранее сообщалось, что с 20 июня в российских кинотеатрах будут показывать анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками". Картина рассказывает о приключениях школьницы Тихирова в мире дузов и призраков. В японском прокате фильм обогнал "Титаник", став самым кассовым в истории страны.