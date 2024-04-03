"Яндекс" объяснил неожиданный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь"

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Некорректный ответ колонки "Алиса" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем и больше колонка так не отвечает. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Яндекса" сообщает РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратила внимание на влияние на детей информационных технологий, и привела в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и медведь".

Колонка в ответ на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, заявила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные". "Алиса" также рассказала, что Маша мучает медведя потому, что именно он лишил ее жизни, а дом пустует, так как родители уехали из него, не выдержав потери ребенка.

В "Яндексе" отметили, что колонка могла ответить на вопрос некорректно лишь в единичных случаях и подчеркнули, что больше "Алиса" так не делает. Там напомнили, что рекомендуют активировать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.

В компании сообщили, что "Алиса" регулярно обучается чему-то новому, и старается подбирать подходящие фразы, а для части вопросов, на которые не может ответить сама, берет информацию из открытых источников.

Ранее робот "Макс" портала "Госуслуги" стал доступен на умных устройствах с виртуальным помощником "Алисой" от "Яндекса". Отмечается, что с помощью Макса можно также оформить выписки из материнского капитала и трудовой книжки, справку о размере пенсии, выписку о лицевом счете в Социальном фонде.

Помимо этого, автоматический определитель номера в приложении "Яндекс" научился предупреждать не только о нежелательных телефонных вызовах, но и подобных звонках через мессенджеры WhatsApp и Viber.