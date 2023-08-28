Робот Макс портала госуслуг стал доступен на устройствах с "Алисой"

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Робот Макс портала "Госуслуги" стал доступен на умных устройствах с виртуальным помощником Алисой от "Яндекса". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"Макс расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение "Госуслуги" или, если нужно, сам подаст заявление", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью Макса можно также оформить выписки из материнского капитала и трудовой книжки, справку о размере пенсии, выписку о лицевом счете в Социальном фонде. Также с его помощью можно ознакомиться с порядком получения госуслуг и узнать о наличии штрафов.

Чтобы подключить робота к Алисе, необходимо в чате на сайте или в приложении "Госуслуги" написать "Алиса", после чего нажать кнопку "Связать аккаунты". Придет код доступа, который необходимо будет назвать виртуальному помощнику от "Яндекса", предварительно попросив его запустить "Госуслуги" или позвать Макса.

Связь аккаунтов необходимо будет подтверждать каждые 12 месяцев, однако если не обращаться к роботу в течение трех месяцев, то связь прервется автоматически.

Ранее стало известно, что автоматический определитель номера в приложении "Яндекс" научился предупреждать не только о нежелательных телефонных вызовах, но и подобных звонках через мессенджеры WhatsApp и Viber.

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