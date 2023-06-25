Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Чат-бот Александра поставила рекорд по числу обработанных обращений – за день виртуальный помощник ответил на 29 тысяч вопросов. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в среднем она обрабатывает 11–12 тысяч сообщений за сутки. Он отметил, что департамент значительно расширил возможности виртуального помощника.

"Теперь пассажиры всех видов городского транспорта, а также автомобилисты, владельцы самокатов и велосипедов могут за считанные секунды и в любое время получить необходимую информацию через бота", – поделился вице-мэр.

Ранее стало известно, что у виртуального помощника приложения "Моя Москва" появилось имя. Жители выбрали в проекте "Активный гражданин" лучшее из пяти вариантов: "Мос", "Москва", "Маша", "Катя" и "Анна". В итоге имя Москва получило больше всего признания от горожан.

Чат-бот Александра научилась отвечать на вопросы о каршеринге и такси