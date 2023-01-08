Более 1,3 тыс москвичей обратились в чат-бот "Свободный доступ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 1,3 тысячи жителей Москвы сообщили о незаконно установленных ограждающих устройствах в чат-бот "Свободный доступ" с момента его запуска в начале 2022 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Ежедневно в ведомство поступает не менее пяти обращений. Специалисты проверяют все сообщения и принимают по ним решения", – сказал он.

По словам Ефимова, в результате рассмотрения более трети обращений были выявлены и пресечены нарушения. Он пояснил, что все подтвержденные нарушения остаются на контроле у инспекторов.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что одним из самых распространенных видов нарушений является несанкционированный захват территорий общего пользования. По его словам, чат-бот был создан по запросу москвичей.

"Чат-бот продолжает развиваться. В частности, был усовершенствован пользовательский интерфейс: появился список категорий запроса и обязательная опция добавления фотоматериалов", – добавил Бобров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в 2022 году представители малого и среднего бизнеса (МСП) выкупили у Москвы более 350 помещений.

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