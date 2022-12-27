Восемь из десяти москвичей записываются на прием к врачам онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С начала 2022 года в Москве онлайн-записью на прием к врачу воспользовались более 100 миллионов раз. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"Например, если два года назад жители столицы записывались к врачу через интернет только в половине случаев, то сейчас около 82% приемов в поликлиниках проводится по предварительной онлайн-записи", – приводят сообщение пресс-службы на портале мэра и правительства Москвы.

Цифровизация системы столичного здравоохранения сделала ее более доступной и удобной для жителей. В онлайн-формате пациент может записаться сразу к нескольким врачам, перенести прием и совершить другие действия.

Благодаря развитию системы москвичи также получили возможность сообщать врачу о жалобах еще до приема, через чат-бот. За время работы сервиса им воспользовались порядка 1,5 миллиона раз.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пользователями портала мэра и правительства Москвы стали более 15 миллионов человек. Благодаря учетной записи москвичи имеют доступ более чем к 380 онлайн-услугам. В 2022 году навигацию mos.ru упростили и доработали дизайн ресурса.



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