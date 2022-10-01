Врачи московских поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций – Ракова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С февраля 2022 года врачи московских поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ими воспользовались уже 380 тысяч пациентов. По словам Раковой, сейчас телемедицинские консультации доступны горожанам с ОРВИ и подтвержденным COVID-19, которые могут лечиться на дому.

"В феврале этого года во время "Омикрона" мы внедрили сервис телемедицины в формате "врач – пациент" в московских поликлиниках для людей с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью. Также посредством телемедицины мы закрывали больничные без дополнительного визита на прием", – напомнила заммэра.

Она рассказала, что телемедицинская консультация – это онлайн-прием у врача. Во время него происходит то же, что на приеме, но дистанционно. По словам заммэра, телемедицина доказала свою эффективность.

Получить телемедицинскую консультацию можно с помощью приложения "ЕМИАС.Телемедицина". Для доступа к сервису потребуются логин и пароль, которые придут пациенту по СМС в случае подтверждения диагноза ОРВИ или COVID-19 сразу после визита в поликлинику или первичной аудиоконсультации с врачом.

Ранее заммэра рассказала, что в столице расширились возможности сервисов искусственного интеллекта в медицине. По ее словам, компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке дополнительных направлений исследований.

Кроме того, на данный момент технология искусственного интеллекта применяется в девяти направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других.

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