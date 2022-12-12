Аналитики выяснили самые популярные услуги у россиян по ДМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чаще всего россияне обращались по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) за общим анализом крови (11%) и консультацией терапевта (16%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков "СберСтрахования".

Эксперты выяснили, что у россиян популярностью пользуются неврологи (8%), гинекологи (7%), гастроэнтерологи (6%), эндокринологи (4%) и отоларингологи (4%). Среди пациентов также активно используются онлайн-приемы у медиков. Таких обращений в общей сложности насчитывается около 9% от всех посещений врачей.

Дистанционные консультации в 70% проходят с терапевтом или педиатром. Для 30% обращений понадобилась телемедицина.

Если говорить о юрлицах, то около 31% оформили свои полисы только для получения амбулаторно-поликлинической помощи. Порядка 29% прописывают в своих документах медицинские обследования, а 18% – услуги стоматологов.

Не сильной популярностью пользуются программы стационарного лечения.

Ранее замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова проинформировала, как правильно оформить страховку за границей. По ее словам, вместе с риском "медицинская и экстренная помощь" следует дополнительно выбрать опцию "уже в поездке".

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