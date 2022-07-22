Более 15 млн человек зарегистрировались на портале mos.ru – Собянин

13:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пользователями портала мэра и правительства Москвы стали более 15 миллионов человек. Благодаря учетной записи москвичи имеют доступ более чем к 380 онлайн-услугам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Наиболее востребованными сервисами mos.ru оказались дневник МЭШ, электронная медкарта и запись на прием к врачу, отметил Собянин.
"Мы постоянно расширяем функционал. Так, за последние два года были запущены благотворительный и библиотечный сервисы, возможность онлайн-бронирования помещений в учреждениях культуры и спорта", – написал мэр Москвы.
Благодаря имеющейся учетной записи на портале участники программы реновации могут заказать необходимые документы и получить возможность перевозки вещей, уточнил градоначальник.
Портал продолжают совершенствовать исходя из предложений горожан. В 2022 году навигацию mos.ru упростили и доработали дизайн ресурса.
Ранее на mos.ru появился спецпроект, посвященный импортозамещающим IT-решениям. С помощью этих инструментов можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и многое другое. Столичные разработчики предложили свои решения, а Московский инновационный кластер отобрал лучшие из них.
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