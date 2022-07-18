На mos.ru появился спецпроект, посвященный импортозамещающим ИТ-решениям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На mos.ru запустили спецпроект "Импортозамещение: ИТ-решения", посвященный созданным в городе цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С помощью этих инструментов можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и многое другое. Столичные разработчики предложили свои решения, а Московский инновационный кластер отобрал лучшие из них.

Как считает заммэра столицы Наталья Сергунина, технологичные продукты московских ИТ-компаний – достойная замена зарубежным. По ее словам, спецпроект поможет в продвижении отечественных разработок и познакомит с ними российское бизнес-сообщество.

Заммэра рассказала, что на портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Также там есть информация о городских мерах поддержки инноваций. Все предложения можно найти на странице спецпроекта в разделе "Технологические компании".

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, добавил, что некоторые из представленных решений признали лучшими на презентации для инвесторов и потенциальных партнеров "Импортозамещение ПО для B2B сектора", прошедшей в мае. Остальных отобрали среди передовых столичных разработок.

Ранее сообщалось, что московские предприятия за первые четыре месяца 2022 года увеличили выпуск игрушек в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По словам Овчинского, на территории Москвы производством детских товаров занимаются 28 предприятий, из них шесть выпускают игрушки, а девять – одежду и обувь.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что в 2021 году предприятия выпустили четыре миллиона бельевых изделий для детей, что на 59% больше, чем годом ранее.

Также стало известно, что российские производители увеличили производство растительного масла до рекордного уровня и нарастили экспорт. В апреле производство этого продукта в стране достигло 738 тысяч тонн, предыдущий максимум в 700 тысяч тонн отмечался в декабре 2020 года. С сентября 2021 года в стране выпустили 5,1 миллиона тонн продукта против 5 миллионов тонн годом ранее.

