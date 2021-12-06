В Москве более чем на 25% увеличился объем промышленного производства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

За первые 10 месяцев 2021 года объем промышленного производства в Москве увеличился в среднем на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В лидерах по динамике производство машин и оборудования: выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности: производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61 процент", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обрабатывающая промышленность между тем показала рост в 30%, при этом обработка древесины и производство столярных изделий увеличилась на 72,5%. Почти те же показатели зафиксированы в производстве бумаги, а также медицинских инструментов и оборудования.

Наибольший рост отмечается в сфере электрооборудования: его стали производить на 83% больше.

Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.

