Объем инвестиций резидентов "Технополиса "Москва" с января по сентябрь увеличился втрое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в высокотехнологичное производство города с января по сентябрь текущего года составил свыше 21,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что этот показатель почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года – тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 миллиарда рублей, а также в 4,3 раза больше совокупных вложений резидентов за три квартала 2019 года, которые превысили пять миллиардов рублей", – приводятся в материале слова Ефимова.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что за девять месяцев этого года больше всего средств вложили производители фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования. Объем инвестиций, по его словам, составил более 13 миллиардов рублей.
"На территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против онкологических заболеваний, почечной недостаточности, болезней сердца, изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи, оборудования для дезинфекционного контроля", – рассказал Прохоров.
В материале говорится, что производители микросхем, электронных меток, чипов, полупроводниковых изделий вложили более 7,3 миллиарда рублей за указанный период.
В тройке лидеров также представители кластера высокотехнологичных производств, которые специализируются на аддитивных технологиях, досмотровом оборудовании для обеспечения безопасности, развивают производство канатно-транспортных систем, холодильного оборудования, учебных образовательных комплексов. Они направили свыше 458 миллионов рублей.
Всего за время работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 59 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что "Технополис "Москва" занял первое место в V рейтинге инвестиционной привлекательности российских индустриальных парков и особых экономических зон аналитического центра "Эксперт". По итогам 2020 года площадка стала лучшей среди 117 других конкурирующих мест, а годом ранее ей удалось войти в первую пятерку.
При составлении рейтинга площадки оцениваются по уровню развития менеджмента, сервисов и услуг, которые предоставляются на их территориях, а также стоимости базовых ресурсов, расположению площадки и предлагаемым льготам.
"Москва сегодня": Собянин отметил развитие крупнейшей площадки ОЭЗ "Технополис "Москва"
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