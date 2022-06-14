В России рекордно выросло производство растительного масла

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Российские производители увеличили производство растительного масла до рекордного уровня и нарастили экспорт, сообщает "Коммерсант".

По данным газеты, на это повлиял спрос на масло со стороны Турции, Индии и Египта, который появился из-за проблем с поставками украинского подсолнечника.

В апреле производство этого продукта в стране достигло 738 тысяч тонн, предыдущий максимум в 700 тысяч тонн отмечался в декабре 2020 года. С сентября 2021 года в стране выпустили 5,1 миллиона тонн продукта против 5 миллионов тонн годом ранее.

На фоне хорошего урожая подсолнечника в этом сезоне могут произвести 5,6–5,8 миллиона тонн масла. Высокие темпы поддерживаются рекордными ценами на мировых рынках. С начала сезона Россия экспортировала 1,6 миллиона тонн масла. По мнению экспертов, рекордный объем производства приведет и к рекордному экспорту.

При этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев допустил, что при текущем укреплении рубля, ставке пошлины и стоимости подсолнечника в России экспорт может резко замедлиться в июне.

Ранее Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

