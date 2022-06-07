В ООН заявили, что кризис на Украине затронул 1,6 млрд человек в мире

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Спустя три месяца с начала спецоперации на Украине около 1,6 миллиарда человек столкнулись с кризисом. Об этом свидетельствуют данные созданной под эгидой генсекретаря ООН Группы по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что после нескольких месяцев проведения спецоперации мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, который затронул жизни и средства людей.

Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан планируют выступить 8 июня по данной теме.

Ранее Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.

