Реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада – Берлускони

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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира. Он отдельно отметил Турцию, которая отказалась от введения санкций против РФ.

"Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего", – написал Берлускони в своей статье для Giornale.

Ранее Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

До этого бывший премьер Италии заявил, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.

"Один из мировых лидеров, который должен был привести [Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой – генеральный секретарь НАТО – заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол [переговоров]", – отметил Берлускони.

В свою очередь, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что антироссийские санкции в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго. Также он отметил необходимость налаживать общеевропейские связи в сфере бюджетной политики и в направлениях, по которым ощущается нехватка. В частности, по российским энергоресурсам.