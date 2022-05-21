Берлускони призвал Европу убедить Украину принять условия РФ ради мира

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Бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

"Необходимо как можно скорее достичь мира", – приводит его слова агентство ANSA.

Ранее Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины.

"Один из мировых лидеров, который должен был привести [Владимира] Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <...>. Другой – генеральный секретарь НАТО – заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол [переговоров]", – отметил Берлускони.

До этого сообщалось, что решение о принятии ответных мер на высылку российских дипломатов было объявлено послу Италии в РФ Джорджо Стараче, в связи с чем он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Премьер Италии Марио Драги, комментируя высылку представителей дипведомства, заявил, что такие действия не должны означать прекращения дипломатических контактов.

