Экономист заявил о расколе Европы из-за энергозависимости от России

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Турецкий экономист Эрдал Карагель заявил о расколе в Европе из-за вопроса поставок газа из России и энергозависимости от Москвы.
"Поскольку зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40%, при этом многие страны полностью зависят от РФ, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему. <...> Иными словами Европа расколота надвое", – написал он в колонке для издания Yeni Safak.
Эксперт подчеркнул, что доля российского газа в корзине стран Евросоюза значительно отличается. Так, ФРГ покупает около 40% топлива, Италия – примерно 50%, а Франция – 25%. В то время как Испания или Великобритания зависят от этих поставок меньше. При этом существует обширная группа государств, которые практически полностью зависят от российского газа, отметил Карагель.
Он также указал на то, что в ЕС еще не приняли окончательного решения по вопросу о требовании Москвы оплачивать поставки энергоносителей в рублях. При этом, считает эксперт, европейцы не смогут мгновенно избавиться от необходимости покупать газ у Москвы.
В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши.
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