В Болгарии планируют покупать газ у США дешевле, чем у России

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Власти Болгарии сообщили о договоренности с США о поставках сжиженного природного газа по более выгодной, чем у "Газпрома", цене. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующая договоренность якобы была достигнута в ходе встречи премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис.

Позже Петков также провел переговоры госсекретарем США Энтони Блинкеном, с которым обсудил сотрудничество двух стран в вопросе диверсификации поставок энергоносителей Болгарии и модернизацию ее ВС.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии, и Польши.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

