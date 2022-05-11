В "Газпроме" заявили, что Украина оставила для транзита газа РФ в Европу только один вход

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Украина пропускает российский транзитный газ только через один вход, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, это существенно снижает надежность ее газоснабжения. Так, объемы газа, поступающего в Германию через Украину, снизились на 25% по сравнению с 10 мая.

Ранее сообщалось, что 11 мая из-за объявления форс-мажора со стороны "Оператора ГТС Украины" может прекратиться транзит российского газа через "Сохрановку". Эта газораспределительная станция пропускает почти треть топлива из России через украинскую территорию в страны Евросоюза.

Кроме того, "Нафтогаз" уведомил "Газпром", что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на "Сохрановку" будут уменьшены объемы на точках выхода из украинской газотранспортной системы.

При этом в "Газпроме" не видят оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме. В компании заявили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств объявленного украинской стороной форс-мажора.

В холдинге подчеркнули, что выполнить предложение "Оператора ГТС Украины" по перенесу всех объемов транзита на газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области технологически невозможно. В "Газпроме" также указали, что распределение объемов транзита четко прописано в текущем соглашении и украинская сторона это знает.

В российском холдинге еще раз напомнили, что полностью выполняют обязательства перед европейскими потребителями и поставляют газ в соответствии с контрактом. Кроме того, услуги по транзиту полностью оплачены.