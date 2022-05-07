В "Газпроме" объяснили европейским клиентам процедуру оплаты газа без нарушения санкций

Фото: depositphotos/ovbelov

Компания "Газпром" направила письмо с разъяснениями клиентам из Евросоюза о процедуре оплаты газа без нарушения санкций, сообщает агентство Bloomberg.

Как уточнили в "Газпроме", указом президента РФ от 4 мая уточняется процедура, описанная в первоначальном документе об оплате газа рублями. Им также исключается в расчетах действие "третьей стороны", гарантируется прозрачность денежных переводов зарубежных клиентов.

Владимир Путин подписал указ об установлении временного порядка исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами из недружественных государств.

В конце марта президент распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.