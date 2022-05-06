Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа – эксперт

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Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с предыдущим месяцем, заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По его словам, этому способствовали выгодная цена и риск новых отключений потребителей.

"С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза", – рассказал Белогорьев РИА Новости.

Эксперт отметил, что поставки по газопроводу Ямал – Европа, которые снизились до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля.

При этом экспорт газа "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в апреле 2022 года сократился на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11,6 миллиарда кубов.

Белогорьев выразил мнение, что рост поставок российского газа стал следствием сочетания разных факторов. Одним из них он назвал снижение контрактных цен на топливо "Газпрома" в мае. Еще одним ключевым фактором, по словам эксперта, является подготовка ряда европейских стран к возможности полной остановки поставок из РФ из-за несогласия платить в рублях.

3 мая Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уровень запасов газа в Европе увеличивается. По ее словам, поставки на прошлой неделе достигли 0,4 миллиарда кубических метров в день.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля.

Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

При этом официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что Варшава продолжает закупки российского газа реверсом из Германии после приостановки прямых поставок. Объем, по его данным, составляет порядка 30 миллионов кубических метров в сутки.

Как отмечал ранее Пушков, покупка Польшей российского газа по реверсу из ФРГ противоречит заявлениям польских властей о ненужности топлива из России.

