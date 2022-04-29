Пушков высмеял Польшу из-за покупки российского газа по реверсу из ФРГ

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Покупка Польшей российского газа по реверсу из Германии противоречит заявлениям польских властей о ненужности топлива из России, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Польша, отказавшись от российского газа, заказала из Германии реверс тех же объемов газа, что получала из России. <...> Кого они пытаются обмануть? А Германии тем более теперь нужен газ из России, а то, глядишь, на Польшу реверса не хватит", – написал политик в своем телеграм-канале.
Накануне официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что Польша продолжает закупки российского газа реверсом из Германии после приостановки прямых поставок. Объем, по его данным, составляет порядка 30 миллионов кубических метров в сутки.
Он добавил, что на этой неделе Варшава отказалась платить за топливо в рублях и объявила, что ей больше не нужен газ из России.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Эксперт оценил отказ стран Запада от оплаты газа в рублях
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