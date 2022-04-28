Австрия согласилась оплачивать российский газ в рублях

Австрия стала первой страной старой Европы, которая официально согласилась оплачивать российский газ в рублях. В немецкой компании Uniper тоже заявили, что считают оплату в рублях возможной, так как эта схема не противоречит санкциям.

О том, кто может стать следующим и как будут проходить платежи, – в эфире телеканала Москва 24.





