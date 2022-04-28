Движение в центре Москвы изменено из-за подготовки к параду Победы

16:50
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта в центре Москвы изменено в связи с проведением ночной тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Так, до 19:00 нельзя будет проехать по Новинскому бульвару, Оружейному переулку, Волгоградскому проспекту, Проектируемому проезду № 3502. А до 03:00 29 апреля на Таганской улице действует двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта. Также в это время меняется схема движения на улице Александра Солженицына, Маяковском и Марксистском переулках.
С 17:30 будет недоступно движение по Тверской улице, Петровке, Воздвиженке, Солянке. А с 22:00 нельзя будет проехать по участку Тверского и Страстного бульваров, а также по Большому Путинковскому переулку.
С 22:30 движение транспорта перекроют по Новому Арбату, Воздвиженке и Большому Каменному мосту, а с 23:30 перекрытия начнут действовать на Большой Полянке, Садовом кольце, 2-й Брестской улице. Также ограничения введут на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова.
Также в связи репетицией парада Победы изменилась работа ряда станций метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.
Еще одна ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. В этом году в параде Победы примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов.
Кроме того, в этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Участники смогут распечатать портреты героев войны бесплатно, предварительно выбрав оформление на сайте акции.
Движение на улицах в центре и на юго-востоке Москвы ограничат из-за репетиции парада
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