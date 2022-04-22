Ночная репетиция парада Победы пройдет в Москве 28 апреля и 4 мая

Ночная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Москве 28 апреля и 4 мая.

Генеральный прогон, когда все происходит по таймингу 9 Мая, состоится 7 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

