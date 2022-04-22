Несколько автобусов в районе "Лужников" изменят маршруты 23 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автобусы № 220, 379, с249 и с755 изменят маршруты 23 апреля из-за проведения велоэтапа триатлона. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Вместо Лужнецкой и Фрунзенской набережных автобусы будут ходить по Комсомольскому проспекту. Изменения будут действовать с 07:30 до 15:00.
"Для проезда к набережным и поликлинике № 2 на 2-й Фрунзенской улице пользуйтесь остановками автобусов 138 и 379 на Комсомольском проспекте", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что работу метро и МЦК продлят до 02:00 в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля. Кроме того, до 03:30 продлят работу наиболее востребованные 136 маршрутов автобусов, 7 маршрутов электробусов и 16 маршрутов трамваев.
При этом 16 ночных маршрутов будут работать как обычно.
"Это наш город": метро и МЦД продолжат перевозить пассажиров до 02:00 в пасхальную ночь
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