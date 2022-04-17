В Москве зацвел белоцветник весенний

В Москве расцвел белоцветник весенний. Распустился он на уходящей неделе, например, в Аптекарском огороде. Его там выращивают еще с 50-х годов

Внешне белоцветник весенний похож на колокольчики. Цветет обычно в апреле-мае. Последние 3 года распускался он в конце марта вследствие теплой погоды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.