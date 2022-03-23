Фото: телеграм-канал "Подъем"

Власти Башкирии назвали фейком фотографию с просьбой к пациентам приносить с собой бумагу. Об этом сообщает "Подъем".

До этого снимок распространился в соцсетях. Сообщалось, что в поликлиниках Уфы наблюдается дефицит бумаги.

"Это фейковая информация, абсолютно недостоверная. Бумага есть в достаточном количестве. Она закупается оптом, раздается всем, кому нужно, по заявкам", – говорится в сообщении.

В Минздраве республики заверили, что сейчас проблем с расходными материалами нет. Подчеркивается, что и на складах в Башкирии, и в магазинах бумаги достаточно.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на бумагу в РФ на фоне большого количества жалоб от граждан. ФАС примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на бумагу отдельными участниками рынка.

В свою очередь, в Минпромторге рассказали, что в России не будет дефицита офисной бумаги. В министерстве отметили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.