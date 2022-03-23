ФАС проверит обоснованность повышения цен на бумагу

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Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на бумагу в РФ.

"На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию", – приводит заявление службы ТАСС.

ФАС примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на бумагу отдельными участниками рынка.

Ранее в Минпромторге рассказали, что в России не будет дефицита офисной бумаги. В министерстве отметили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.