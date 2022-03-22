Московский НПЗ сократил потребление водных ресурсов

Фото: Стоян Васев
За последние 5 лет Московский нефтеперерабатывающий завод снизил расходы воды больше чем на 13 миллионов кубометров. Как сообщили в пресс-службе компании, этот объем сопоставим с двумя Химкинскими водохранилищами.
Сократить расходы воды стало возможным благодаря работе "Биосферы" – комплекса биологических очистных сооружений, одобренного Минприроды и правительством Москвы, который очищает промышленную воду, дождевые и ливневые стоки, а также позволяет использовать их повторно.
Как рассказали в "Газпром нефти", работа "Биосферы" включает три стадии последовательной очистки воды: на первом этапе вода смешивается и проходит сквозь блок напорной флотации, где мощным потоком воздуха из нее удаляют все механические примеси. Второй этап проходит в специальном мембранном биореакторе: здесь специальные микроорганизмы поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов. В рамках третьего этапа воду последовательно пропускают через угольные фильтры и блоки обратного осмоса, а затем обеззараживают ультрафиолетом. После полной очистки вода возвращается в производственный цикл.
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Сегодня принято поднимать вопросы сохранения запасов пресной воды в природе и проводить природоохранные мероприятия.
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