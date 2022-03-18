В Москве представили проект развития систем мониторинга воздуха для НПЗ

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"Газпром нефть" показала новый проект развития автоматизированных систем мониторинга воздуха для нефтеперерабатывающих заводов в Москве и Омске. Презентация состоялась на форуме "Чистая страна" в Сколково. Мероприятие при поддержке Минприроды было посвящено реализации национального проекта "Экология".
"Внедрение автоматизированных систем мониторинга на промышленных объектах – одно из ключевых направлений. Опыт таких компаний, как "Газпром нефть", поможет нам составить дорожную карту по целому комплексу вопросов, включая импортозамещение, для создания подобных систем в России", – прокомментировал первый заместитель министра природы России Константин Цыганов.
Московский нефтеперерабатывающий завод был выбран пилотной площадкой по разработке системы мониторинга в 2018 году. А первая подобная система там заработала еще в 2015 году. Таким образом, НПЗ стал первым в отрасли, кто внедрил подобную систему на своих предприятиях, отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
"Проект зарекомендовал себя как важное направление комплексной модернизации предприятия и совершенствуется в соответствии с требованиями экологического законодательства. Мы приобрели ценные знания в вопросах контроля качества воздуха и применили их на практике. Менее чем за 10 лет предприятие сократило воздействие на окружающую среду на 75%", – заявил Виталий Зубер.
На данный момент АСМВ охватывает все основные производственные объекты предприятия – так, датчики установлены в дымовых трубах, что позволяет контролировать уровень воздействия нефтеперерабатывающего завода на окружающую среду. Информация в онлайн-режиме поступает в Росприроднадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и экологические службы предприятия.
"Чистый воздух и строгий экологический контроль для Москвы – приоритетная задача. Всего с 2007 года системами экоконтроля оборудованы 54 промышленных предприятия. К ним относятся 51 предприятие теплоэнергетического комплекса (11 московских ТЭЦ, 40 районных тепловых станций), 2 мусоросжигательных завода. В общей сложности под непрерывным круглосуточным контролем находится 161 источник", – подчеркнул руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
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