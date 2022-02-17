Московский НПЗ представил собственную систему мониторинга воздуха

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Московский нефтеперерабатывающий завод представил автоматизированную систему мониторинга воздуха.

Собственную разработку продемонстрировали на встрече с делегацией Минприроды России во главе с первым заместителем министра Константином Цыгановым, сообщается на сайте министерства.

АСМВ была запущена в 2015 году в качестве дополнения к общегородской системе "Мосэкомониторинга". А в 2018 году по соглашению с Росприроднадзором и Минкомсвязи НПЗ "Газпром нефти" в Москве стал пилотной площадкой для разработки стандартов промышленных систем мониторинга.

"В 2015 году мы первыми в отрасли установили АСМВ на Московском НПЗ. С тех пор система неоднократно совершенствовалась и адаптировалась в соответствии с требованиями федерального законодательства. Для нас было принципиально важным стать экологически открытым предприятием и показать, как изменилась экологическая ситуация благодаря модернизации и обновлению оборудования. Мы прошли большой путь, получили богатый опыт и надеемся, что результаты нашей работы будут полезны при выработке общеотраслевых стандартов", – подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Система охватывает все основные производственные объекты Московского нефтеперерабатывающего завода. Специальные датчики установлены непосредственно на дымовых трубах и непрерывно контролируют уровень воздействия предприятия на окружающую среду. Все сведения в онлайн-режиме отправляются в Росприроднадзор, столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды, а также экологические службы предприятия. Это позволяет вовремя корректировать работу установок, в том числе в период неблагоприятных метеорологических условий.

"По поручению президента Российской Федерации датчики автоматического мониторинга должны быть установлены на крупнейших промышленных объектах в двенадцати городах-участниках федерального проекта "Чистый воздух". На сегодняшний день мы проводим активную работу совместно с предприятиями. И Московский НПЗ является своего рода примером и испытательной площадкой. Завод обладает многолетним опытом внедрения и использования подобной системы, которая поможет другим предприятиям двигаться быстрее. А также будет способствовать созданию универсальных подходов для российской промышленности в области мониторинга за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух", – заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

В свою очередь, руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков отметил, что опыт столичного НПЗ позволит расширить практику мониторинга и на другие предприятия:

"Благодаря знакомству с опытом «Газпром нефти» по внедрению автоматизированных систем мониторинга на источниках на Московском и Омском НПЗ нам удалось определить круг перспективных вопросов, решение которых позволит ускорить процесс тиражирования подобных практик на предприятиях, входящих в проект "Чистый воздух". Это вопросы сертификации, локализации производства необходимого оборудования в России и многое другое", – пояснил Максим Корольков.

Программа модернизации Московского и Омского НПЗ рассчитана до 2025 года, общий объем инвестиций – 700 миллиардов рублей.