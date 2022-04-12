Путин сравнил полет Гагарина с Днем Победы

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Владимир Путин поделился своими детскими воспоминаниями о дне, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента России, день 12 апреля 1961 года ему запомнился, несмотря на то что ему было всего 9 лет.

"Откровенно говоря, не понимал, что происходит, в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное, люди, которые друг друга не знали, чужие люди обнимались, целовались, это было похоже на День Победы", – сказал Путин.

Он отметил, что, будучи ребенком, осознавал необычность и грандиозность произошедшего и чувствовал гордость за страну, которая "в воздухе висела".

"Совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны", – заявил глава государства.

По словам Путина, первый полет человека в космос стал настолько ярким событием, что он сохранил в памяти все, что происходило в тот день. Он добавил, что транслировавшиеся по телевидению сообщения впечатляли детей и заставляли ликовать взрослых.

"В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать, и весь мир ликовал. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще", – подытожил Путин.

Ранее Путин в ходе посещения космодрома Восточный поздравил с Днем космонавтики работников отрасли, а также всех граждан России и Белоруссии.

День космонавтики был установлен в качестве праздника указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Международный день полета человека в космос также учрежден Генассамблеей ООН.