12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики.
"Дорогие друзья, сердечно поздравляю с Днем космонавтики! Исторический полет Юрия Гагарина вокруг Земли стал началом новой эры в развитии цивилизации. Мы гордимся тем, что многие космические открытия сделаны в нашей любимой Москве – с ее уникальными учеными, конструкторскими бюро и предприятиями", – написал мэр в телеграм-канале.
Собянин выразил уверенность, что в будущем город ждет еще больше достижений в космической сфере, особенно когда появится Национальный космический центр на территории завода имени Хруничева. Градоначальник подчеркнул, что его возведение не останавливается ни днем ни ночью.
"Это будет один из крупнейших в мире аэрокосмических кластеров, где разместятся все ключевые организации ракетно-космической промышленности", – отметил он.
Мэр также уточнил, что в новом центре будут работать в общей сложности около 20 тысяч человек.
Российский президент поручил возвести данный объект в 2019 году. В прошлом году уже было развернуто строительство центра, а на сегодняшний день, по словам Собянина, уже более 30% объема отлито в бетоне.
В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отмечал, что на территории центра будут собраны все базовые кафедры тех институтов, которые готовят специалистов для "Роскосмоса", такие как МГУ, МГТУ имени Баумана и другие.
Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики
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