Путин и Собянин осмотрели ход строительства Национального космического центра в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о ходе строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что российский президент поручил возвести данный объект в 2019 году. В прошлом году уже было развернуто строительство центра, а на сегодняшний день, по словам Собянина, уже более 30% объема отлито в бетоне.

Столичный мэр уточнил, что до конца текущего года высотная часть, которая является самой сложной, также будет уже отлита в бетоне, будут закончены к этому времени и монолитные работы.

"Весь этот комплекс, надеюсь, до конца 2023 года будет передан уже "Роскосмосу" для того, чтобы оснащали оборудованием, мебелью, коммуникациями, заходили, работали", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что специалисты работают на объекте без выходных, всего на стройке задействовано 600–800 человек.

"Мы с вами говорили об этом проекте, я просил вас, приехать, посмотреть, потому что, на мой взгляд, это один из важнейших объектов в стране. Такого масштаба создания на одной площадке научно-образовательного, исследовательского, производственного комплекса в области высочайших технологий космической отрасли в России давно не было", – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что рядом на 50 гектарах находится завод Хруничева, который продолжает работать, кроме того, вблизи еще примерно 100 гектаров отдается под застройку, под создание крупнейшего в Москве научно-технологического парка, который будет включен в особую экономичную зону. Данную зону, по словам мэра, планируется сделать в качестве приложения всего комплекса. Уточняется, что там будут созданы научные, образовательные, исследовательские, производственные технологии и организации.

Путин подчеркнул, что Национальный космический центр станет еще одним высокотехнологичным обьектом Москвы.

"Он нужен, еще раз хочу подчеркнуть, не только ракетно-космической отрасли, не только городу Москве, объект безусловно украсит Москву, сделает еще более высокотехнологичной, еще один высокотехнологичный современный центр будет в Москве, он нужен всей стране с учетом той важности, которую играет ракетно-космическая отрасль и все, что связно вокруг, синергия, имею в виду, общую вокруг нее, чрезвычайно важное направление нашей работы", – отметил президент.

В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на территории центра будут собраны все базовые кафедры тех институтов, которые готовят специалистов для "Роскосмоса", такие как МГУ, МГТУ имени Баумана и другие.

"Поэтому наличие производства, которое сохранено в Москве, базовые кафедры, которые готовят специалистов, и реально работающие конструкторские бюро в одном комплексе, мы считаем, что получим синергетический мощный эффект для импульса для развития отрасли", – отметил Рогозин.

Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более 6 миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.