Путин и Собянин осмотрели ход строительства Национального космического центра в Москве

18:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о ходе строительства комплекса зданий Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что российский президент поручил возвести данный объект в 2019 году. В прошлом году уже было развернуто строительство центра, а на сегодняшний день, по словам Собянина, уже более 30% объема отлито в бетоне.
Столичный мэр уточнил, что до конца текущего года высотная часть, которая является самой сложной, также будет уже отлита в бетоне, будут закончены к этому времени и монолитные работы.
"Весь этот комплекс, надеюсь, до конца 2023 года будет передан уже "Роскосмосу" для того, чтобы оснащали оборудованием, мебелью, коммуникациями, заходили, работали", – отметил мэр Москвы.
Градоначальник уточнил, что специалисты работают на объекте без выходных, всего на стройке задействовано 600–800 человек.
"Мы с вами говорили об этом проекте, я просил вас, приехать, посмотреть, потому что, на мой взгляд, это один из важнейших объектов в стране. Такого масштаба создания на одной площадке научно-образовательного, исследовательского, производственного комплекса в области высочайших технологий космической отрасли в России давно не было", – подчеркнул Собянин.
Он уточнил, что рядом на 50 гектарах находится завод Хруничева, который продолжает работать, кроме того, вблизи еще примерно 100 гектаров отдается под застройку, под создание крупнейшего в Москве научно-технологического парка, который будет включен в особую экономичную зону. Данную зону, по словам мэра, планируется сделать в качестве приложения всего комплекса. Уточняется, что там будут созданы научные, образовательные, исследовательские, производственные технологии и организации.
Путин подчеркнул, что Национальный космический центр станет еще одним высокотехнологичным обьектом Москвы.
"Он нужен, еще раз хочу подчеркнуть, не только ракетно-космической отрасли, не только городу Москве, объект безусловно украсит Москву, сделает еще более высокотехнологичной, еще один высокотехнологичный современный центр будет в Москве, он нужен всей стране с учетом той важности, которую играет ракетно-космическая отрасль и все, что связно вокруг, синергия, имею в виду, общую вокруг нее, чрезвычайно важное направление нашей работы", – отметил президент.
В свою очередь, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что на территории центра будут собраны все базовые кафедры тех институтов, которые готовят специалистов для "Роскосмоса", такие как МГУ, МГТУ имени Баумана и другие.
"Поэтому наличие производства, которое сохранено в Москве, базовые кафедры, которые готовят специалистов, и реально работающие конструкторские бюро в одном комплексе, мы считаем, что получим синергетический мощный эффект для импульса для развития отрасли", – отметил Рогозин.
Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более 6 миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: