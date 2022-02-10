12:56
Фото: авторские права принадлежат компании Siemens
В Москве открылся Центр цифровых компетенций компании Siemens, в котором представлены современные технологии, используемые в различных сферах российской промышленности, инфраструктуре и здравоохранении, сообщает пресс-служба компании.
"Открытие Центра цифровых компетенций в Москве – знаковое событие для Siemens. Он поможет нашим действующим и потенциальным заказчикам наглядно убедиться в преимуществах решений, которые уже доказали свою эффективность как в нашей стране, так и по всему миру", – сказал в ходе церемонии открытия центра президент российского подразделения компании Александр Либеров.
Центр цифровых компетенций станет демонстрационной площадкой для клиентов и местом обучения специалистов, которые смогут ознакомиться с 40 различными уникальными техническими решениями на основе искусственного интеллекта и других технологий. В их числе – промышленный VR, RTLS, решения для "зеленой" энергетики и управления медицинским оборудованием.
В центре представлены примеры успешных внедрений новых технологий в России, а также есть возможность познакомиться с актуальными разработками для промышленности. Одним из таких решений является цифровой двойник. Он позволяет создать виртуальный двойник предприятия, процесса или изделия и за счет этого оптимизировать производство, предсказать работу оборудования и различные сценарии. Цифровые двойники уже внедряются и в российской промышленности – к примеру, ПАО "КАМАЗ" с помощью такого решения сократил сроки сборки и переналадки производства на 30–50%, а трудоемкость техпроцессов снизилась в 10 раз.
Всего в экосистему компании теперь входят 42 таких центра по всему миру, которые посещают около 90 тысяч человек ежегодно.
Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более 6 миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.
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