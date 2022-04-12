Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики. 61 год назад Юрий Гагарин облетел вокруг Земли и успешно приземлился в Саратовской области. Полет, длившийся 108 минут, стал настоящим триумфом.

Полет Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.