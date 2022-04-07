Ракету "Союз-2.1б" с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с пусковой установки № 3 площадки № 43 космодрома Плесецк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Пуск ракеты среднего класса состоялся в 14:20 по московскому времени. По данным министерства, все предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

После этого в расчетное время космический аппарат был выведен на орбиту, принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета.

Ранее "Роскосмос" отменил запуск ракеты "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb с Байконура. Он планировался на 5 марта, однако британская сторона проигнорировала требование предоставить информацию об использовании данной спутниковой системы в военных целях.

До этого, 22 марта, ракета-носитель "Союз-2.1а" с российским спутником связи "Меридиан-М" стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск прошел в штатном режиме. Ракету сопровождали боевые расчеты ВКС РФ.

